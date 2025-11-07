Busfahrer kollabiert am Steuer - Fahrgast greift ein



Auf der Fahrt in Richtung Trier hatte der 64jährige Fahrer eines Linienbusses auf der B51 in Höhe Trierweiler ohne ersichtlichen Grund kurzzeitig das Bewusstsein verloren.

Der aufmerksame Fahrgast hatte dies erkannt und war geistesgegenwärtig zum Fahrerplatz geeilt. Dort konnte er die Kontrolle über Lenkung und Bremse erlangen und den Bus auf einer Sperrfläche zum Stillstand bringen, ohne dass die Businsassen oder andere Verkehrsteilnehmer Schaden erlitten.



Nach erster medizinischer Begutachtung konnte zunächst keine Ursache für die temporäre Ohnmacht ausgemacht werden. Der Fahrer wurde zur weiteren Abklärung in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Der Bus samt Gästen wurde schließlich durch einen Ersatzfahrer zum Zielort in Trier gebracht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-98344103

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell