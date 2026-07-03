Bürgermeister und Erster Beigeordneter der VG Konz besuchen die Polizeiwache Konz zur Vorstellung des neuen Bezirksbeamten

Am 01.07.2026 besuchte der Bürgermeister der Stadt und VG Konz, Herr Guido Wacht, in Begleitung des Ersten Beigeordneten der VG Konz, Herrn Marcel Dawen, die Polizeiwache Konz, um Herrn Polizeikommissar Christian Naumann, der seit Mai 2026 neben Frau Polizeihauptkommissarin Sabine Bohn der zweite Bezirksbeamte der Polizeiwache Konz ist, kennenzulernen.

Der Bezirksdienst arbeitet für den jeweiligen Sozialraum und soll auch Ansprechpartner, Auskunftsperson und Bindeglied der Polizei zu anderen Behörden

und Institutionen auf lokaler Ebene, wie beispielsweise den kommunalen Präventionsgremien, sein. Damit die Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten als vertrauensvolle Partnerinnen und Partner wahrgenommen werden, ist ihre Bekanntheit im jeweiligen Dienstbezirk von besonderer Bedeutung. Alle Beteiligten lobten die gute und enge Zusammenarbeit zwischen Polizei und Stadt bzw. Verbandsgemeinde Konz, insbesondere mit dem Kommunalen Vollzugsdienst, und freuen sich auch künftig auf eine konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit.



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