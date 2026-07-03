Bürgermeister und Erster Beigeordneter der VG Konz besuchen die Polizeiwache Konz zur Vorstellung des neuen Bezirksbeamten

Der Bezirksdienst arbeitet für den jeweiligen Sozialraum und soll auch Ansprechpartner, Auskunftsperson und Bindeglied der Polizei zu anderen Behörden
und Institutionen auf lokaler Ebene, wie beispielsweise den kommunalen Präventionsgremien, sein. Damit die Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten als vertrauensvolle Partnerinnen und Partner wahrgenommen werden, ist ihre Bekanntheit im jeweiligen Dienstbezirk von besonderer Bedeutung. Alle Beteiligten lobten die gute und enge Zusammenarbeit zwischen Polizei und Stadt bzw. Verbandsgemeinde Konz, insbesondere mit dem Kommunalen Vollzugsdienst, und freuen sich auch künftig auf eine konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit.
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Polizeiwache Konz
Telefon: 06501-9268-0
PWKonz@polizei.rlp.de
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Der Bezirksdienst arbeitet für den jeweiligen Sozialraum und soll auch Ansprechpartner, Auskunftsperson und Bindeglied der Polizei zu anderen Behörden