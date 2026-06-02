Bürgerdialog im Forum Daun

Dieser Einladung folgten ca. 45 interessierte Personen.



Durch Stadtbürgermeister Friedhelm Marder und die Leiterin der Polizeiinspektion Daun, Frau Heike Steinmann, wurde die Veranstaltung eröffnet und die anwesenden Bürgerinnen und Bürger begrüßt.



Anschließend folgte eine Einführung zum Thema "Sicherheit" im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun durch Polizeihauptkommissar Christian Köb. Des Weiteren wurden die vielfältigen Aufgaben dargestellt, welche die Beamten tagtäglich bewältigen und es wurde auf die unverzichtbare Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen und Bürgern mit der Polizei eingegangen, ohne die eine erfolgreiche Polizeiarbeit nur sehr schwer möglich ist.



Im Anschluss entwickelte sich ein konstruktiver Dialog, in welchem die Anwesenden viele Fragen, Wünsche und Anregungen sowohl an die Polizei, als auch an das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Daun, welches durch Frau Natalie Ivanov vertreten war, richteten.



Im Rahmen der Veranstaltung kam man überein, dass der Bürgerdialog eine schöne Möglichkeit darstellt, miteinander in den Austausch zu kommen.



Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Daun eine sichere und lebenswerte Stadt ist und die Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen und Bürgern mit der Polizei und den weiteren Ordnungsbehörden sehr erfolgreich ist.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Christian Köb, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650



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