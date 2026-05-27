Brennender LKW auf der B51

Während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr blieb die Straße für etwa zwei Stunden vollgesperrt. Es wurde niemand verletzt.



Seit etwa 12:30 Uhr ist die B51 in Fahrtrichtung Trier wieder befahrbar. Die Spur in Fahrtrichtung Bitburg bleibt voraussichtlich bis Donnerstag, 28. Mai, gesperrt, da Spezialgerät für die Abschlepparbeiten notwendig ist. Eine Umleitung ab Helenenberg ist eingerichtet.



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