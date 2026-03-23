Bislang unbekannte Täter setzten einen dort aufgestellten Mülleimer in Brand und verursachten dadurch Sachschaden sowohl am Mülleimer als auch am Unterstand der Einkaufswägen. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um drei Jugendliche (vermutlich zwei Mädchen und einen Jungen) handeln.
Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter 06531-95270 zu melden.
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Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Telefon: 06531-9527-0
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Brandstiftung Mülleimer in Bernkastel-Kues