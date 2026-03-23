Brandstiftung Mülleimer in Bernkastel-Kues

Am Sonntag, dem 22. März 2026, kam es gegen 17:14 Uhr auf dem Parkplatz der LIDL-Filiale in Bernkastel-Kues zu einer Sachbeschädigung durch Brandlegung.



Bislang unbekannte Täter setzten einen dort aufgestellten Mülleimer in Brand und verursachten dadurch Sachschaden sowohl am Mülleimer als auch am Unterstand der Einkaufswägen. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um drei Jugendliche (vermutlich zwei Mädchen und einen Jungen) handeln.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter 06531-95270 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-9527-0





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell