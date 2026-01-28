Brandstiftung in Schutzhütte





Dass sich das Feuer nicht auf die ganze Hütte ausbreitete, scheint nur dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass zufällig Zeugen am Ereignisort vorbeifuhren und das Feuer noch in der Entstehungsphase eindämmten.



In diesem Zusammenhang werden Hinweisgeber gesucht, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Freitagabend, ca. 21:00 Uhr bis 23:00 Uhr, im Bereich Meilbrück wahrgenommen haben.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Wittlich, Tel.: 06571/9500-0 oder per Mail kiwittlich@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9500-0

https://s.rlp.de/PDWittlich





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell