Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 – 200 EUR.
Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und insbesondere zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter 06551-9420 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de
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Brandstiftung an Wohnmobilstellplatz
Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 – 200 EUR.