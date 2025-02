Brandermittlungen an Schreiber-Schutzhütte – Staatsanwaltschaft lobt Belohnung von 1000EUR aus

Die Staatsanwaltschaft Trier hat nun eine Belohnung für Zeugenhinweise ausgelobt.



Am 3. Januar 2025 kam es gegen 01:00 Uhr in der Dr. Schreiber-Schutzhütte auf dem Forst in Schönecken zu einer lautstarken Explosion. Durch diese Explosion wurde die Schutzhütte massiv beschädigt. Bisherigen Ermittlungen zufolge dürften unbekannte Täter die Explosion mutmaßlich durch das Zünden einer Rohrbombe herbeigeführt haben. Mehrere Metallstücke drangen in das Holz ein. Trümmerteile der Hütte flogen zum Teil mindestens 15 Meter weit und wurden im umliegenden Waldbereich festgestellt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Aufgrund des äußeren Schadensbildes und der ausgelösten Sprengkraft dürfte es bei der Tatausführung lediglich dem Zufall geschuldet sein, dass keine Personen verletzt wurden.

Die Gesamtumstände sprechen für örtlich ansässige Täter.



Die Polizei sucht weiter nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich über das Hinweistelefon 06561/968540 (zu Geschäftszeiten) bzw. 06571/926-0 (außerhalb der Geschäftszeiten oder per E-Mail (kiwittlich.k45.bitburg@polizei.rlp.de) zu melden.



Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Täterermittlung führen, hat die Staatsanwaltschaft Trier eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt.



Über die Zuerkennung und ggf. Verteilung der Belohnung an Berechtigte wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden.

Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamtinnen oder Beamte bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von Straftaten gehört.

Ebenfalls ausgeschlossen sind unmittelbar durch die Tat geschädigte Personen.



