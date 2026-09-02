Wittlich
Brandentstehung durch technischen Defekt an Bus
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am 01.09.2026 gegen 14:00 Uhr kam es aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum zu einer leichten Brand- und Rauchentwicklung an einem Linienbus in der Bahnhofstraße in Wittlich.

Lesezeit 1 Minute



Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden, nachdem der Busfahrer mit Hilfe von Anwohnern den Brand bereits mit eigenen Mitteln eindämmte.

Es kam zu keinen verletzten Personen. Der Bus wurde im Anschluss abgeschleppt.

Die wenigen Businsassen konnten ihre Reise mit eigenen Mitteln fortsetzen.

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