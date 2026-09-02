Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden, nachdem der Busfahrer mit Hilfe von Anwohnern den Brand bereits mit eigenen Mitteln eindämmte.
Es kam zu keinen verletzten Personen. Der Bus wurde im Anschluss abgeschleppt.
Die wenigen Businsassen konnten ihre Reise mit eigenen Mitteln fortsetzen.
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Brandentstehung durch technischen Defekt an Bus
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