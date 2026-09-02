Brandentstehung durch technischen Defekt an Bus

Am 01.09.2026 gegen 14:00 Uhr kam es aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum zu einer leichten Brand- und Rauchentwicklung an einem Linienbus in der Bahnhofstraße in Wittlich.





Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden, nachdem der Busfahrer mit Hilfe von Anwohnern den Brand bereits mit eigenen Mitteln eindämmte.



Es kam zu keinen verletzten Personen. Der Bus wurde im Anschluss abgeschleppt.



Die wenigen Businsassen konnten ihre Reise mit eigenen Mitteln fortsetzen.



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