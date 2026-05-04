



Die eintreffende Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.



Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und Spuren gesichert.



Nach erster Sichtung vor Ort und ersten durchgeführten Ermittlungen ergab sich, dass das Feuer in einem Container entstand, in welchem Grüngutabfälle gesammelt wurden.



Augenscheinlich war es hier aufgrund des naturbedingten Fäulnisverfahrens zu einer Selbstentzündung gekommen.



Ein Schaden war nach erster Sichtung nicht entstanden.



Jegliche weiteren Hinweise zum Sachverhalt werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





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