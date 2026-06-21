Brand zweier Brachflächen

Dabei verbrannten ca. 400qm² einer dortigen Brachfläche. Ob dabei ein Zusammenhang mit einem weiteren Vegetationsbrand, welcher sich am 20.06.2026, gegen 22:15 Uhr oberhalb der Ortslage Kinheim ereignete, besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die etwaige Personen oder Fahrzeuge zu den o.g. Tatzeitpunkten an den o.g. Brandorten wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues



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