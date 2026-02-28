Wittlich
Brand von Abfallsäcken im Bereich eines Mülleimers
Am 27.02.2026 gegen 19:00 Uhr kam es zu einem Brand von Abfallsäcken im Bereich eines Mülleimers auf in der Straße "Zur Schweiz" in Wittlich.

Durch Zeugen war der Brand schnell unter Einsatz eines Feuerlöschers unter Kontrolle gebracht worden.

Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und entsprechende Spuren gesichert.

Es entstand leichter Schaden an einer Hausfassade.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

