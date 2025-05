Brand in Trier-Feyen - eine Person verstorben





Zu Beginn der Löscharbeiten des in Vollbrand geratenen Gebäudes eines Schützenvereins im Matthaiser-Wald war zunächst unklar, ob sich eine Person noch im inneren des Gebäudes befindet.

Mittlerweile konnte der 81-jährige Mann nur noch tot aus dem Gebäude geborgen werden.



Die Löscharbeiten dauern weiter an.



Zur Ursache des Brandes kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Marc Fleischmann

Pressestelle



Telefon: 0651 983 40021

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell