Brand in Mittelstrimmig - Polizei bittet um Hinweise



Betroffen war ein Anbau des Gebäudes, der als Holzlager genutzt wird.

Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte glücklicherweise verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass es sich um eine Brandlegung handeln könnte.

Besonders relevant ist, dass durch den betroffenen Anbau ein Fußweg führt, der als Verbindung zu einer nahegelegenen Bushaltestelle genutzt wird.

Zum Zeitpunkt der Brandentstehung könnten sich daher Personen in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.



Die Kriminalpolizei in Wittlich bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die am 10.12.2025 im Bereich der Hauptstraße in Mittelstrimmig auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06571 9500 0 oder per Mail an kiwittlich.k41@polizei.rlp.de zu melden.



