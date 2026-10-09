Brand in Hattgenstein

Am Donnerstagabend, den 08.10.2026, kam es zu einem Brand mehrerer Heuballen nahe der Ortslage Hattgenstein.

Durch das Übergreifen der Flammen wurde auch ein landwirtschaftlicher Anhänger, sowie andere auf dem Gelände befindliche Gegenstände beschädigt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



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Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782/991-0

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