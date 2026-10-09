Hattgenstein
Brand in Hattgenstein
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Am Donnerstagabend, den 08.10.2026, kam es zu einem Brand mehrerer Heuballen nahe der Ortslage Hattgenstein.

Durch das Übergreifen der Flammen wurde auch ein landwirtschaftlicher Anhänger, sowie andere auf dem Gelände befindliche Gegenstände beschädigt.
Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782/991-0
https://s.rlp.de/PDTrier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren