Durch das Übergreifen der Flammen wurde auch ein landwirtschaftlicher Anhänger, sowie andere auf dem Gelände befindliche Gegenstände beschädigt.
Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Birkenfeld in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782/991-0
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Brand in Hattgenstein
Durch das Übergreifen der Flammen wurde auch ein landwirtschaftlicher Anhänger, sowie andere auf dem Gelände befindliche Gegenstände beschädigt.