Brand in einer Scheune

Am 03.08.2026 gegen 13:43 Uhr kam es im Bereich der Alten Dorfstraße in Diefenbach zum Brand eines Holzstapels, welcher schnell auf Hecken und letztlich sogar auf eine Scheune übergriff.





Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden.



Letztlich entstand jedoch ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich, da das Dach der Scheune durch den Brand beschädigt wurde.



Die Ermittlungen wurden durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.



Konkrete Hinweise auf eine wie auch immer geartete vorsätzlich herbeigeführte Brandentstehung konnten zunächst nicht festgestellt werden.



Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





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