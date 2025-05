Brand in einer leerstehenden Lagerhalle in Biewer

Am Donnerstag, dem 15.05.2025, kam es gegen 15:55 Uhr zu einem Brandgeschehen in Trier OT Biewer.

In einer leerstehenden Lagerhalle der ehemaligen Firma "Kirsch GmbH", Biewerer Straße 231, geriet demnach eine kleine Menge des dort befindlichen Unrats/ Papierabfalls in Brand.

Ein Gebäudeschaden konnte durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte rechtzeitig verhindert werden.



Der oder die Verursacher bleiben bislang unbekannt und sollen nun im Zuge des eingeleiteten Strafverfahrens ermittelt werden.



Sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder tatverdächtigen Personen erbittet die Polizeiinspektion Schweich unter Tel. 06502 9157-0 oder per E-Mail an pischweich@polizei.rlp.de



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell