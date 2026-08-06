Brand in einer Firma





Bis zum Eintreffen der Feuerwehr wurde der Brand durch die Mitarbeiter und die Werksfeuerwehr bekämpft und eingedämmt.



Durch die eintreffenden Feuerwehrkräfte konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.



Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.



Nach erstem Erkenntnisstand dürfte von einem technischen Defekt an der Maschine auszugehen sein.



Es wurde nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt, Schaden entstand lediglich an der betroffenen Maschine.



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