Am Donnerstag, den 29.01.2026 gegen 18:00 Uhr wurden die Feuerwehr Wittlich und die Polizeiinspektion Wittlich zu einem vermutlichen Brand in einer Firma in der Gutenbergstraße in Wittlich gerufen.



Durch die Feuerwehr war das Gebäude bereits evakuiert worden, so dass kein Personenschaden entstand. Weiterhin war der kleine Brand schnell unter Kontrolle gebracht worden.

Nach ersten Ermittlungen brach das Feuer im Bereich der Toiletten aus. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalinspektion Wittlich getätigt.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell