Durch die Feuerwehr war das Gebäude bereits evakuiert worden, so dass kein Personenschaden entstand. Weiterhin war der kleine Brand schnell unter Kontrolle gebracht worden.
Nach ersten Ermittlungen brach das Feuer im Bereich der Toiletten aus. Es entstand nur geringer Sachschaden.
Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalinspektion Wittlich getätigt.
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Brand in einer Firma
