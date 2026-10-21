Brand in einer Autowerkstatt





Als die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich vor Ort eintrafen, konnte festgestellt werden, dass es vermutlich zum Brand eines im Werkstattgebäude abgestellten Personenkraftwagens gekommen war.



Aufgrund der vorübergehenden Abwesenheit des Werkstattinhabers wurde der Brand nicht unmittelbar entdeckt.



Die Feuerwehr leitete umgehend Löscharbeiten ein und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen.



Entgegen erster Mitteilungen war der Brand nicht auf Nachbargebäude übergesprungen.



Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich nach ersten Schätzungen.



Die Löscharbeiten wurden zwischenzeitlich beendet, die Feuerwehr prüft das Gebäude auf etwaige Glutnester.



Durch die spezialisierten Kräfte der Kriminalinspektion Wittlich wurden die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.



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