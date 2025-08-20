Brand in einem Wohnhaus



Durch eine aufmerksame Jugendliche konnte der Brand festgestellt werden, sodass die Feuerwehr gerufen werden konnte. Das Feuer blieb durch das schnelle Eingreifen somit auf ein Zimmer begrenzt. Die gesamte Wohnung wurde aufgrund der Rauchgase jedoch unbewohnbar.

Es entstand ein hoher Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Arzfeld, Daleiden, Lichtenborn, Eschfeld und Neuerburg sowie die Polizei Prüm.



