Es kam zu starker Rauchentwicklung und einem hohen Sachschaden. Das Dachgeschoss brannte vollständig aus.
Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Wohn- und Geschäftsgebäude verhindert werden.
Mithilfe einer Drehleiter der VG Gerolstein konnten zwei Personen mit leichten Verletzungen gerettet werden. Sie wurden in einem Krankenhaus behandelt.
Im Einsatz befanden sich rund 65 Einsatzkräfte der Feuerwehr, die Schnelle Einsatzgruppe, der Rettungsdienst mitsamt Notarzt und die Polizei.
Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
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Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gerolstein
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