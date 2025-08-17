Brand in Buhlenberg

Das Feuer brach auf einem Grundstück zwischen Wohnhaus und Scheune aus.

Durch die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Birkenfeld konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Personen kamen durch das Brandgeschehen nicht zu Schaden.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 13 000 Euro.



