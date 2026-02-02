Vor Ort konnte der kleine Brand durch Kräfte der Feuerwehr schnell abgelöscht werden, eine Gefahr eines größeren Brandes oder eines Übergreifens des Feuers auf die Vegetation oder Gebäude bestand nicht.
Im Rahmen der Spurensicherung konnte festgestellt werden, dass dort Abfall in Form von altem Papier verbrannt wurde.
Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und entsprechende Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Brand in Abflusskanal
Lesezeit 1 Minute