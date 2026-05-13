Bollendorf
Brand im Handwerkerzentrum Bollendorf OT Weilerbach-Sofortmeldung-
Symbolbild
dpa

Aktuell steht das Handwerkerzentrum in Bollendorf OT Weilerbach in Vollbrand.

Die Einsatzmaßnahmen von Feuerwehr und Polizei laufen.
Im Zuge der Einsatzbewältigung ist aktuell die L 1 zwischen Bollendorf und Echternacherbrück voll gesperrt.
Die Anwohner in dem betroffenen Bereich wurden über das System MoWaS hinsichtlich möglicher Gefahren durch das Brandereignis gewarnt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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