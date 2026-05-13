Brand im Handwerkerzentrum Bollendorf OT Weilerbach-Sofortmeldung

Die Einsatzmaßnahmen von Feuerwehr und Polizei laufen.

Im Zuge der Einsatzbewältigung ist aktuell die L 1 zwischen Bollendorf und Echternacherbrück voll gesperrt.

Die Anwohner in dem betroffenen Bereich wurden über das System MoWaS hinsichtlich möglicher Gefahren durch das Brandereignis gewarnt.



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