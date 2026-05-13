Brand im Handwerkerzentrum Bollendorf OT Weilerbach - Folgemeldung

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die zum

Brandort führenden Straßen L1 und K19 voll gesperrt.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden zwei Personen durch eingeatmeten

Rauch verletzt. Eine Beeinträchtigung der Sauer durch eingeflossenen Löschschaum

wird derzeit durch die zuständige Behörde geprüft.



Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



Neben der Polizeiinspektion Bitburg und der Berufsfeuerwehr Trier waren auch

mehrere Feuerwehren der Verbandsgemeinden Südeifel, Bitburger Land und

Luxemburg, die SGD Nord, sowie die untere Wasserbehörde der Kreisverwaltung

Bitburg-Prüm im Einsatz.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg





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