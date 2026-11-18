Die Feuerwehr Idar-Oberstein, sowie die Polizei Idar-Oberstein und der Rettungsdienst wurden am heutigen Abend gegen 19.40Uhr zu einem Einsatz im Klinikum Idar-Oberstein alarmiert, da hier die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte.



Vor Ort stellte sich heraus, dass an einer Müllpresse im überdachten Außenbereich des Klinikums Idar-Oberstein ein kleiner Brand entstanden war. Der entstandene Rauch zog teilweise durch die Lüftungsanlage ins Klinikgebäude. Durch das Klinikpersonal wurde aufgrund der ausgelösten Brandmeldeanlage vorsichtshalber selbstständig mit der Evakuierung des Gebäudes begonnen. Die Feuerwehr ist derzeit noch dabei das Gebäude zu belüften. ein Schaden am Gebäude ist nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht entstanden. Ebenso wurde nach derzeitigem Stand niemand durch den Brand bzw. Rauch verletzt. Alle Patienten konnten bereits wieder in ihre Zimmer zurückkehren.



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