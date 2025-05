Brand eines Waldgeländes in Hermeskeil

Das betroffene Waldgebiet umfasste eine Fläche von ca. 50 qm und steht im Eigentum der Stadt Hermeskeil. Die FFW Hermeskeil und Reinsfeld konnten den Brand unter Kontrolle bringen und ablöschen.

Ursächlich dürfte das Verbrennen von Abfall in einer Blechtonne gewesen sein.

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit besteht erhöhte Waldbrandgefahr, sodass davon abgesehen werden muss offene Feuer in Wäldern oder auf Freiflächen zu entzünden.

Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Brandstiftung, auch wenn diese möglicherweise fahrlässig begangen wurde. Dies stellt eine Straftat dar und wird bei vorsätzlichem Handeln unter Freiheitsstrafe gestellt.

Sollten Sie zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden Sie sich an die örtlich zuständige PI Hermeskeil.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell