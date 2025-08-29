Brand eines Reifenhaufens

Hierbei gerieten mehrere Hundert Reifen in Brand, wodurch eine massive dunkle Rauchsäule emporstieg, die kilometerweit zu sehen war. Durch die Feuerwehren konnte der Brand zunächst unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Personen oder Gebäude wurden zum Zeitpunkt das
Feuer nicht geschädigt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist aktuell
Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.
Vor Ort im Einsatz waren rund 80 Kräfte der Feuerwehren Waxweiler,
Oberpierscheid, Krautscheid, Arzfeld, Schönecken, Neuerburg, die Gerätemeisterei Bitburg, das DRK sowie die Polizei Prüm.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel.-Nr.: 06551/942-0
Fax-Nr.: 06551/942-50
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Hierbei gerieten mehrere Hundert Reifen in Brand, wodurch eine massive dunkle Rauchsäule emporstieg, die kilometerweit zu sehen war. Durch die Feuerwehren konnte der Brand zunächst unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Personen oder Gebäude wurden zum Zeitpunkt das