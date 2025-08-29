Brand eines Reifenhaufens

Hierbei gerieten mehrere Hundert Reifen in Brand, wodurch eine massive dunkle Rauchsäule emporstieg, die kilometerweit zu sehen war. Durch die Feuerwehren konnte der Brand zunächst unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Personen oder Gebäude wurden zum Zeitpunkt das

Feuer nicht geschädigt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist aktuell

Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.



Vor Ort im Einsatz waren rund 80 Kräfte der Feuerwehren Waxweiler,

Oberpierscheid, Krautscheid, Arzfeld, Schönecken, Neuerburg, die Gerätemeisterei Bitburg, das DRK sowie die Polizei Prüm.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell