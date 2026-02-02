Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zum Brand eines dort abgestellten roten PKWs. Die Fahrgastzelle brannte aus. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Wie es zum Brand kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.
Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.
Brand eines PKWs