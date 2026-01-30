Brand eines PKWs

Am 29.01.2026 gegen 14:15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem gemeldeten Fahrzeugbrand in der Straße "Im Allen" in Hontheim alarmiert.

Der Brand konnte durch die Kräfte der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Es kam glücklicherweise zu keinerlei Personenschaden.

Die Ermittlungen zu Brandursache dauern noch an.



