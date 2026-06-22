Brand eines Moselpassagierschiffs

St. Aldegund (ots) - Aktuell kommt es zu einem Einsatz der Feuerwehr an der Schleuse in St. Aldegund. Ein Passagierschiff hat nach ersten Erkenntnissen im Technikraum Feuer gefangen.

St. Aldegund (ots) -



Aktuell kommt es zu einem Einsatz der Feuerwehr an der Schleuse in St. Aldegund.

Ein Passagierschiff hat nach ersten Erkenntnissen im Technikraum Feuer gefangen.



Aktuell läuft die Rettung der 237 Passagiere vom Deck des Schiffes.



Nach ersten Ermittlungen ist bislang niemand verletzt.



Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell

06542/9867-0





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