Brand eines Mehrfamilienhauses

Das Feuer brach ersten Ermittlungen zufolge im 2. Obergeschoss aus. Anwohner bemerkten Rauchentwicklung und verständigten umgehend die Feuerwehr. Durch diese konnte der Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden. Mehrere Bewohner des Hauses wurden vorsorglich evakuiert. Nach bisherigen Ermittlungen wurde keine Person verletzt. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Wert geschätzt.

Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen und derzeit noch ungeklärt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: PIIdar-Oberstein@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell