Brand eines Mehrfamilienhauses in Hoppstädten-Weiersbach

In den Abendstunden des 29. Mai wird die Polizei Birkenfeld sowie die Rettungsleitstelle in Trier durch aufmerksame Bürgerinnen und Bürger über eine starke Rauchentwicklung in der Schulstraße in Hoppstädten-Weiersbach in Kenntnis gesetzt.

Bei Eintreffen der Kräfte der Feuerwehren sowie der Polizei befand sich der Dachstuhl eines Mehrfamilienhaus bereits in Vollbrand. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte der Übergang des Feuers auf umliegende Objekte verhindert und der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich kein Anwohner im Haus, sodass glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Nach Abschluss der Löscharbeiten ist das Wohnhaus unbewohnbar, die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.



Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Hoppstädten-Weiersbach, Dienstweiler und Birkenfeld sowie der Rettungsdienst mit insgesamt 55 Kräften und zwei Streife der PI Birkenfeld.



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