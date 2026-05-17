Durch das Feuer entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindert werden.
Zur Ursache des Brandes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.
Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Arzfeld, Daleiden und Lichtenborn sowie die Polizei Prüm.
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Brand eines Lagerschuppens am Bauhof der VG Arzfeld