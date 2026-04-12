Dreis
Brand eines Komposthaufens
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Am 11.04.2026 gegen 21:16 Uhr kam es in der Straße "Auf dem Eichelfeld" in Dreis zum Brand eines Komposthaufens.

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Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Im Rahmen der Ermittlungen der Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeiinspektion Wittlich vor Ort ergaben sich keine Hinweise auf strafbares Verhalten, es entstand keinerlei Sach- oder Personenschaden.

Der Komposthaufen dürfte sich nach den Ermittlungen aufgrund von Gehrung selbst entzündet haben.

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