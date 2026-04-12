Brand eines Komposthaufens





Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.



Im Rahmen der Ermittlungen der Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeiinspektion Wittlich vor Ort ergaben sich keine Hinweise auf strafbares Verhalten, es entstand keinerlei Sach- oder Personenschaden.



Der Komposthaufen dürfte sich nach den Ermittlungen aufgrund von Gehrung selbst entzündet haben.



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