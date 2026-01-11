Brand eines Holzunterstands





Durch die eintreffenden Feuerwehren wurde der Brand des Unterstandes schnell unter Kontrolle gebracht, wobei der durch die Eigentümer selbst errichtete Unterstand vollständig abbrannte.



Zu einem Übergreifen der Flammen auf das Einfamilienhaus kam es nicht.



Durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich wurden die Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.



