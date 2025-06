Brand eines Holzunterstandes mit verletzter Person

Am Morgen des 21.06.2025 gegen ca. 04:00 Uhr gingen bei der Polizeiinspektion Zell mehrere Notrufe über einen Brand oberhalb der Ortslage Alf ein.

Die Feuerwehr rückte mit starken Kräften an und konnte den Brand schnell kontrollieren. Durch den Brand zog sich eine Person welche nach derzeitigen Erkenntnissen in dem Unterstand nächtigte Brandverletzungen zu und wurde umgehend medizinisch versorgt. Durch den Brand entstand ein geschätzter Sachschaden von 7.000EUR. Die Ursache des Brandes ist bisher unklar und ist Gegenstand der Ermittlungen.



