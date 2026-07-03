Brand eines Feldes





Möglicherweise verursacht durch einen entstandenen Funkenflug bei Befahren mittels eines Mähdreschers entzündete sich ein Feld in einer Größe von etwa zwei bis drei Hektar.



Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



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