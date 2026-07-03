Niederöfflingen
Brand eines Feldes
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am 02.07.2026 gegen 15:00 Uhr kam es zu einem Flächenbrand eines Feldes im Bereich "Zur Ziep" in Niederöfflingen.

Lesezeit 1 Minute



Möglicherweise verursacht durch einen entstandenen Funkenflug bei Befahren mittels eines Mähdreschers entzündete sich ein Feld in einer Größe von etwa zwei bis drei Hektar.

Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

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