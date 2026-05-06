Brand eines Fahrzeuges

Am 05.05.2026 gegen 21:50 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand eines Personenkraftwagens im Bereich des Bergwegs in Diefenbach gerufen.





Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.



Die polizeilichen Ermittlungen ergaben vor Ort, dass ein technischer Defekt ursächlich für den Brand gewesen sein dürfte.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell