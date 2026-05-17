Brand eines Einfamilienhauses

Dabei war insbesondere der Anbau des Hauses von den Flammen betroffen. Ein Übergreifen des Feuers auf das Hauptgebäude und umliegende Häuser konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Ursache des Brandes ist aktuell Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.



Es kam zu keinen Personenschäden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der entstandene Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich liegen. Im Einsatz befanden sich die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Südeifel sowie die Polizeiinspektion Bitburg.



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