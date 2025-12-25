Brand eines Einfamilienhauses in Sellerich

Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte den Brand frühzeitig und alarmierte die Feuerwehr. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Das Feuer beschränkte sich auf einen Raum, jedoch ist das Gebäude aufgrund der Rauchgasentwicklung derzeit unbewohnbar. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Sellerich, Bleialf und Prüm, der Rettungsdienst des DRK sowie die Polizeiinspektion Prüm.



