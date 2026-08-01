Brand eines Einfamilienhauses in Malborn

Malborn OT Thiergarten (ots) - Am Freitag, 31.07.2026, kam es gegen 22:50 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Malborn, OT Thiergarten.

Sämtliche Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen. Lediglich zwei Personen wurden vorsorglich zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

Der Brand konnte zwischenzeitlich durch die Feuerwehren Malborn und Hermeskeil vollständig gelöscht werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Diesbezüglich hat die Kriminalpolizei Trier die Ermittlungen übernommen.

Die Schadenshöhe dürfte sich nach aktuellen Schätzungen auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag belaufen.



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