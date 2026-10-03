Brand eines Dachstuhls



Vor Ort stellte sich heraus, dass der gesamte Dachstuhl in Flammen stand.

Dieser brannte komplett aus, bis das Feuer gelöscht werden konnte. Das Gebäude an sich blieb intakt. Von den 11 Bewohnern befand sich eine Person bei Brandausbruch im Gebäude. Sie konnte sich unverletzt heraus begeben und rief anschließend die Feuerwehr.

Die Brandursache konnte noch nicht festgestellt werden und ist Bestandteil weiterer Ermittlungen.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Zell, Merl, Alf, Bullay, Pünderich, Mittelstrimmig, eine RTW Besatzung, sowie Mitglieder des THW und die Polizei Zell mit insgesamt über 90 Kräften.



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Polizeiinspektion Zell (Mosel)



Telefon: 06542/9867-0





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