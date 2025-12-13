Brand eines Containers





Hier war zum Brandausbruch in einem Container der Wildbadmühle gekommen.



Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es kam zu keinerlei Personenschaden, der Sachschaden an dem Container war gering.



Durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden die Ermittlungen zum Brandausbruch aufgenommen.



Hinweise auf strafbares Verhalten ergaben sich zunächst nicht.



