Vor Ort konnte folgendes festgestellt werden.
Ein 70-jähriger Bewohner des Anwesens war mit heimwerklichen Arbeiten in seinem Werkraum beschäftigt gewesen, als durch eine Lötlampe plötzlich ein Feuer entstanden sei.
Er habe noch eigene Löschmaßnahmen mittels Feuerlöscher durchgeführt, konnte ein Ausbreiten der Flammen jedoch nicht verhindern.
Letztlich waren die umliegenden Feuerwehren mit etwa 100 Einsatzkräften vor Ort.
Der Carport, sowie ein Anbau mussten gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnanwesen oder weitere Gebäude konnte verhindert werden.
Drei vor Ort befindliche Personen wurden mit dem Verdacht einer leichten Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst behandelt.
Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.
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Brand eines Carports
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