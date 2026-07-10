Brand eines Anwesens





Hier war es aus bisher unbekannten Gründen zum Brandausbruch gekommen, so dass ein Nebenanbau des Haupthauses zunächst in Flammen stand.



Das Feuer breitete sich rasch auf die beiden Obergeschosse des Anwesens aus und griff teilweise auf ein Nachbargebäude über.



Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen.



Eine 45-jährige Bewohnerin wurde durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt.



Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden im sechsstelligen Bereich.



Die genaue Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die weiteren Ermittlungen hierzu wurden durch die Kriminalpolizei übernommen.



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