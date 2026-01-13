Brand eines Abfalleimers am ZOB





Durch die unmittelbar vor Ort eintreffenden Beamten und Beamtinnen konnte der Brand festgestellt und mittels Feuerlöscher gelöscht werden.



An dem innenliegenden Kunststoffeimer war durch die Hitzeentwicklung Schaden entstanden.



Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde der Tatort aufgenommen und Spuren gesichert.



Es musste nach dem Ergebnis der ersten Ermittlungen davon ausgegangen werden, dass ein bisher unbekannter Tatverdächtiger einen brennenden oder noch glimmenden Gegenstand in den Abfalleimer warf, welcher den Brand verursachte.



Es wurde glücklicherweise niemand verletzt.



Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





