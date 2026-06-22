Brand eines Abfallcontainers





Durch die eintreffenden Feuerwehrkräfte konnte der entstandene Brand durch Öffnen des Containers, Auseinanderziehen des Abfalls und anschließendes Ablöschen schnell unter Kontrolle gebracht werden.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ein bisher unbekannter Täter aus bisher nicht nachvollziehbaren Gründen einen brennenden Gegenstand in den Container geworfen haben dürfte, wodurch es zur Entzündung des Abfalls gekommen war.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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