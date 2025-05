Brand eines 7.5 t Kastenwagen

Am Sonntag, den 25.05.2025, 04.58 Uhr, kam es in Hermeskeil, Busbahnhof Bahnhofstraße, zu einem Fahrzeugbrand.

Hier wurde nach bisherigem Ermittlungsstand ein weißer Daimler Benz, 7.5 t Kastenwagen, durch bislang unbekannte Täter vermutlich vorsätzlich in Brand gesetzt. Es kann angenommen werden, dass der Brand unter Hinzunahme von Brandbeschleuniger im hinteren rechten Reifenbereich gelegt wurde. In diesem Bereich konnte der oder die Täter ihre Tat unbeobachtet ausführen, da der LKW dicht an einer Garagenwand stand. Neben der Polizei Hermeskeil war die Feuerwehr Hermeskeil mit insgesamt 9 Einsatzkräften vor Ort. Es dürfte ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000EUR entstanden sein. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil.



